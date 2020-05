Začenja se kampanja s pozivom k obisku knjigarn in nakupu knjig

Ljubljana, 11. maja - Ob ponovnem odprtju knjigarn, kar se je ob rahljanju ukrepov zaradi preprečevanja okužb z novim koronavirusom zgodilo prejšnji teden, se danes v organizaciji Javne agencije za knjigo RS (Jak) začenja promocijska kampanja Vrnitev napisanih. Ta bo v obliki spletnih vsebin in TV oglasov do konca meseca pozivala k obisku in nakupu knjig.