Združenje KUDUS na ministra za kulturo naslovilo poziv za ponovno odprtje dvoran

Ljubljana, 19. maja - Predsednica Združenja kulturnih domov in ustanov Slovenije (KUDUS) Pavla Jarc je v ponedeljek v imenu vseh 37 včlanjenih slovenskih kulturnih institucij na ministra za kulturo Vaska Simonitija naslovila poziv k ponovnemu odprtju koncertnih in drugih dvoran ter predlog smernic za postopen ponovni zagon dejavnosti, so zapisali pri KUDUS.