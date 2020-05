Gledališča pestijo finančni izzivi, a še vedno upajo na izpeljavo sezone

pripravila Ajda Rozina Zupančič in dopisniki

Ljubljana/Kranj/Novo mesto/Murska Sobota/Ptuj/Maribor, 18. maja - Dlje kot so slovenska gledališča zaprta za obiskovalce, bolj jih pestijo finančni izzivi, med njimi pokritje programa, materialni stroški in plače zaposlenih. Kljub nastali situaciji se večina gledališč zavzema za predstavitev letošnjih projektov, ki so zaradi koronavirusa odpadli, z vajami pa nameravajo pričeti v prihodnjih tednih.