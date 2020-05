Biogen z donacijo 43.000 evrov Rdečemu križu Slovenije za lajšanje posledic pandemije

Ljubljana, 19. maja - Fundacija farmacevtskega podjetja Biogen je namenila približno devet milijonov evrov za pomoč pri reševanju trenutnih potreb skupnosti in bolnišničnih sistemov po vsem svetu, ki so posledica pandemije novega koronavirusa. Rdeči križ Slovenije je prejel 43.000 evrov, so sporočili iz Biogena.