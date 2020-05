Unicef opozarja na katastrofalne posledice pandemije za milijone otrok po svetu

Ljubljana, 19. maja - Sklad ZN za otroke Unicef opozarja, da najrevnejše države pandemije koronavirusne bolezni 19 ne bodo zmogle premagati same in da bo imela katastrofalne posledice za milijone otrok po svetu. Unicef Slovenija zato zbira sredstva za pomoč najranljivejšim otrokom v boju proti covidu-19 in zaščito pred njegovimi posledicami.