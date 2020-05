Mačkovšek in Gajić sta se uradno poslovila od Veszprema

Veszprem, 18. maja - Že nekaj časa je znano, da bosta slovenska rokometaša Borut Mačkovšek in Dragan Gajić po koncu sezone zapustila madžarski Veszprem. Rokometni portal handball-planet je zapisal, da so se vodilni možje madžarskega kluba danes v klubski trofejni sobi uradno poslovili od Mačkovška, Gajića in še dveh rokometašev.