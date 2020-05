Ljubljanski košarkarji od danes vadijo pod budnim očesom Golemca

Ljubljana, 18. maja - Košarkarji Cedevite Olimpije so po izbruhu epidemije novega koronavirusa danes v dvorani Stožice opravili prvi skupni trening pod budnim očesom glavnega trenerja Jurice Golemca ter obeh njegovih pomočnikov Tea Čizmića in Dragiše Drobnjaka in strokovnjaka za telesno pripravo Filipa Ujakovića.