Fifa z dobrodelno tekmo za zdravilo in cepivo

Zürich, 18. maja - Mednarodna nogometna zveza (Fifa) si želi izpeljati dobrodelno tekmo in z njo zbrati sredstva za hitrejšo izdelavo zdravil in cepiv za novi koronavirus. "Naša odgovornost je, da pokažemo solidarnost ter da se pridružimo in podpremo prizadevanja za boj proti pandemiji novega koronavirusa," je dejal predsednik Fife Gianni Infantino.