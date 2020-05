Koronavirus zarezal tudi v poslovanje Softbanke

Tokio, 18. maja - Japonski telekomunikacijski in investicijski velikan Softbank Group je v obdobju od januarja do marca ustvaril 1440 milijard jenov (približno 11,5 milijarde evrov) čiste izgube, potem ko se je izguba v enakem obdobju lani ustavila pri 127,2 milijarde jenov. Izgubo sta poglobila padec vrednosti investicij in pandemija novega koronavirusa.