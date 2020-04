Softbank umaknil tri milijarde dolarjev težko ponudbo startupu Wework

Tokio, 2. aprila - Japonski telekomunikacijski in investicijski velikan Softbank Group je preklical do tri milijarde dolarjev (2,7 milijarde evrov) vredno injekcijo startup podjetju za deljenje pisarniških prostorov in delavnic Wework, s katero bi povečal delež v tej družbi. Kot so pojasnili v konglomeratu, določeni pogoji niso bili izpolnjeni.