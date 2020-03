Softbank v obsežno odprodajo premoženja

Tokio, 23. marca - Japonski telekomunikacijski in investicijski velikan Softbank Group je danes napovedal odprodajo premoženja v vrednosti do 41 milijard dolarjev (38,3 milijarde evrov), da bo financiral poplačilo dolga in odkup lastnih delnic. Kot so poudarili, je vrednost njihovih delnic podcenjena, zato jo želijo z novim ukrepom povečati.