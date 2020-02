Softbank v devetmesečju s skoraj 70-odstotnim upadom dobička

Tokio, 12. februarja - Japonski telekomunikacijski in investicijski velikan Softbank Group je v devetih mesecih do konca decembra zabeležil 476,6 milijarde jenov (štiri milijarde evrov) čistega dobička, kar je 69 odstotkov manj kot v enakem obdobju leto prej. Padec je posledica znižanja vrednosti investicij, med drugim v Uber in Wework, je danes objavila družba.