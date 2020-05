V osnutku tretjega protikoronskega zakona tudi boni za turizem in nove omejitve za nevladnike

Ljubljana, 17. maja - Osnutek tretjega protikoronskega zakona, ki ga bodo v ponedeljek pretresali socialni partnerji in prvič tudi vlada, poleg sheme skrajšanega delovnega časa in bonov za turizem predvideva tudi pomoč žičničarjem, je razvidno iz gradiva, ki ga je pridobila STA. Predvidene so še rešitve za odpadno embalažo in nove omejitve za nevladne organizacije.