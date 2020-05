Zavod za šolstvo izdal priporočila za učence 9. razreda in učence z učnimi težavami

Ljubljana, 16. maja - Zavod RS za šolstvo je pred ponedeljkovim postopnim začetkom izvajanja pouka izdal priporočila še za učence 9. razreda ter učence z učnimi težavami od 4. do 9. razreda, ki so bili negativno ocenjeni in potrebujejo dopolnilno razlago in pomoč učitelja. Za prve priporočajo prilagojen urnik in drugačne oblike pouka, za druge pa različne oblike pomoči.