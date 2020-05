WHO preučuje morebitno povezavo med covidom-19 in boleznimi, podobnimi kawasakijevemu sindromu

Ženeva, 15. maja - Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je danes sporočila, da preučuje povezavo med koronavirusno boleznijo 19, ki jo povzroča novi koronavirus, in boleznimi, ki so podobne kawasakijevemu sindromu, zaradi katerih so med pandemijo novega koronavirusa zboleli nekateri otroci v Evropi in ZDA, poroča francoska tiskovna agencija AFP.