V Španiji od danes 14-dnevna karantena za prihode iz tujine

Madrid, 15. maja - Na španskih letališčih so danes okrepili preverjanje tistih, ki prihajajo v državo, da bi preprečili ponovno povečanje števila okužb z novim koronavirusom. Merijo jim telesno temperaturo in jih napotijo v 14-dnevno karanteno. Omejili so tudi prihode z območja schengna. Nova pravila bodo veljala najmanj do 15. junija