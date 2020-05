ZPMS podaljšala svetovalne ure preko linije TOM telefon

Ljubljana, 15. maja - S ponedeljkom bodo začeli postopno odpirati vrtci in šole. V Zvezi prijateljev mladine Slovenije (ZPMS) ob tem izražajo skrb za duševno zdravje otrok, ki bodo ostali doma, zlasti za tiste, katerim družine ne predstavljajo varnega okolja. Zato so podaljšali obratovalne ure svetovalne linije TOM telefon, ki je zdaj odprta med 10. in 20. uro.