Teniški turnirji ATP, WTA in ITF odpovedani do konca julija

London, 15. maja - Združenji poklicnih igralk in igralcev tenisa ter Mednarodna teniška zveza so danes določili nov datum, do katerega so zaradi pandemije novega koronavirusa odpovedani vsi profesionalni turnirji. Iz 13. julija so ga prestavili na 31. julij. To pomeni, da ostaja upanje za največji turnir v Sloveniji, ki je na sporedu v drugi polovici avgusta.