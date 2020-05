S ponedeljkom na javnih krajih ob upoštevanju ustrezne razdalje dovoljeno zbiranje do 50 ljudi

Ljubljana, 15. maja - Vlada je na današnji dopisni seji izdala odlok o začasni splošni omejitvi zbiranja ljudi, s katerim od ponedeljka dopušča zbiranje do 50 ljudi na javnih krajih, vendar le, če je mogoče zagotoviti ustrezno razdaljo med ljudmi v skladu z navodili NIJZ. Še vedno pa so prepovedani koncerti in zbiranja, na katerih ni mogoče držati razdalje.