Klinični psihologi opozarjajo na morebitne težave ob vračanju otrok v vrtce in šole

Ljubljana, 15. maja - Zbornica kliničnih psihologov Slovenije opozarja na potrebno prilagajanje in možne težave ob vračanju otrok v vrtce in šole. Stiska se lahko kaže denimo v težavah s koncentracijo, agresivnimi izbruhi, pomanjkanju ali povečanju apetita, težavah z odvajanjem ali spanjem, so zapisali v sporočilu za medije in svetovali predvsem pogovor.