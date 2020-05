V slovenske šole bodo lahko prišli tudi učenci iz Italije

Nova Gorica/Gorica, 15. maja - Na Goriškem je precej mladih družin, ki živijo na italijanski strani meje, otroci pa hodijo v šolo v Sloveniji. Pred ponedeljkovim ponovnim začetkom pouka za prvo triado slovenskih osnovnih šol je med njimi vladala negotovost, ali bodo otroci lahko prišli v šole in vrtce, zdaj pa jim bo to omogočeno, so danes pojasnili na novogoriški občini.