EU prek humanitarnega zračnega mostu v Sao Tome in Principe poslala zaščitno opremo

Bruselj, 15. maja - V Sao Tome in Principe na zahodu Afrike so danes v okviru humanitarnega zračnega mostu Evropske unije prepeljali 20 ton opreme ter humanitarne in zdravstvene delavce. Na poti nazaj bodo v Lizbono prepeljali več kot 200 državljanov EU ter drugih potnikov, ki se vračajo domov, so danes sporočili v Bruslju.