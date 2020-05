V mestu New York omejitve gibanja podaljšali do 13. junija

New York, 15. maja - V mestu New York bodo zaradi pandemije novega koronavirusa ukrepe za omejitev gibanja prebivalstva podaljšali do 13. junija. Hkrati bodo v petih regijah države New York z najmanj prebivalci po napovedih ukrepe omilili, s čimer bodo omogočili postopno odpiranje gospodarstva, poroča francoska tiskovna agencija AFP.