V SD pozivajo k vključitvi vseh otrok v šole v čim krajšem času

Ljubljana, 15. maja - V SD so danes pozvali vlado, naj zagotovijo vključitev vseh otrok in dijakov v vrtce in šole čim prej. Opozarjajo namreč, da pouk na daljavo ne more nadomestiti pravega pouka, saj šola ni le proces izobraževanja, temveč proces socializacije. V Levici pa ocenjujejo, da je koronakriza zaostrila socialne razlike med učenci.