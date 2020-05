V Iranu največ dnevnih okužb s koronavirusom od začetka aprila

Teheran, 15. maja - V Iranu so v zadnjih 24 urah zabeležili 2102 nova primera okužbe z novim koronavirusom, kar je največ od 6. aprila. Vse skupaj se je tam okužilo 116.635 ljudi. V zadnjem dnevu pa je umrlo še 48 ljudi s covidom-19, vse skupaj 6902, so sporočile pristojne oblasti. Posvarile so pred grozdi okužb na novih območjih.