Koprski kulturni zavodi so se na epidemijo prilagodili s selitvijo na splet

Koper, 15. maja - Javni zavodi za kulturo in znanost v koprski občini so se večinoma hitro prilagodili na delo v času epidemije in velik del dejavnosti preselili na splet, čeprav to ni moglo nadomestiti izkušnje kulture v živo. Ob normalizaciji razmer pa opozarjajo na potrebo po jasnejših navodilih za opravljanje dejavnosti ter po ustreznejšem financiranju.