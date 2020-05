Nemške zvezne dežele nameravajo omiliti obvezno karanteno za državljane EU

Berlin, 15. maja - Nemške zvezne dežele nameravajo postopoma odpraviti obvezno karanteno, ki je veljala za vse prišleke in so jo uvedli v okviru ukrepov za zajezitev širjenja koronavirusa. Karanteno so kot prvi odpravili v deželi Severno Porenje-Vestfalija, v prihodnjih dneh bodo predvidoma sledile še ostale dežele.