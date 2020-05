Sviz: Ministrstvo zavrača dogovor o vrednotenju presežnega dela in tveganjih

Ljubljana, 15. maja - Ob vračanju otrok v vrtce in šole v sindikatu Sviz opozarjajo, da bo delo v sedanjih, izjemnih razmerah od učiteljev in vzgojiteljev zahtevalo večji angažma. S pristojnim ministrstvom so se želeli dogovoriti, kako bodo zaradi izjemnih razmer povečano delo vrednotili, pa tudi o tveganjih. A jim je, kot pravijo, ministrstvo to možnost odreklo.