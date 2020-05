Inštitut za politike prostora spodbuja občine k prilagajanju prometa epidemiji

Ljubljana, 15. maja - Na Inštitutu za politike prostora so objavili poziv za občine glede prilagajanja prometa epidemiji. Izbrani občini bi na inštitutu radi pomagali z ukrepi, ki bi omogočili kratkoročne in dolgoročne pozitivne učinke na življenje, zdravje in gospodarstvo v občini. Gre predvsem za ukrepe za izboljšanje pogojev za kolesarjenje in hojo.