Poslanec Samo Bevk na vlado naslovil pobudo v zvezi s knjigo in filmom

Ljubljana, 15. maja - Poslanec SD Samo Bevk je na vlado naslovil pobudo v zvezi z ukinjanjem sredstev za knjigo in film. Vlada je odgovorila, da so posledice ob epidemiji prizadele celotno državo, zato je bilo treba zaradi zagotovitve sredstev za nujne in splošne socialne in fiskalne ukrepe zagotoviti sredstva, ki jih ob pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.