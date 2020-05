Na spletnem seminarju poudarili pomen solidarnosti po pandemiji covida-19 v EU

Ljubljana, 15. maja - Pri spopadanju s posledicami pandemije novega koronavirusa bo ključna solidarnost v Evropski uniji, so se strinjali sogovorniki na današnjem spletnem seminarju v organizaciji Pisarne Evropskega parlamenta v Sloveniji in slovenske vlade. Spregovorili so tudi o odpiranju meja po EU in preklicu epidemije v Sloveniji.