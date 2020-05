Baltske države odprle medsebojne meje

Vilnius/Tallinn/Riga, 15. maja - Estonija, Latvija in Litva so danes odprle medsebojne meje, s čimer so ustvarile prvi "potovalni mehurček" v Evropi. V skladu z novimi pravili lahko prosto v drugo baltsko državo potujejo tisti, ki v zadnjih dveh tednih niso bili v tretji državi, niso okuženi z novim koronavirusom in niso bili v stiku z okuženo osebo.