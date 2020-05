Sloviti triatlon na Havajih šele februarja drugo leto

Honolulu, 15. maja - Prireditelji najbolj znane triatlonske preizkušnje na svetu na Havajih so zaradi pandemije novega koronavirusa prestavili letošnjo tekmo. Naporna in najbolj prestižna triatlonska preizkušnja v plavanju, kolesarjenju in teku tako letos ne bo na sporedu 10. oktobra, temveč 6. februarja prihodnje leto.