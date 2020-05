EU o uresničevanju fiskalnih ukrepov proti koronavirusu

Bruselj, 15. maja - Finančni ministri EU bodo danes na videokonferenci pregledali napredek pri uresničevanju aprilskega dogovora o fiskalnih ukrepih v vrednosti 540 milijard evrov v pomoč delavcem, podjetjem in državam v boju proti pandemiji novega koronavirusa. Cilj je, da so vsi ti ukrepi nared do 1. junija.