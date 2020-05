Pred sejo sveta DeSUS izražene zahteve glede izpolnitve zavez in drže DeSUS v vladi

Ljubljana, 14. maja - Člani sveta DeSUS v Ljubljani razpravljajo o razmerah v stranki in njeni drži v vladi. Nekaj jih je pred sejo izpostavilo nezadovoljstvo nad nekaterimi potezami največje vladne stranke in premierja Janeza Janše, danes pa pričakujejo sklepe za uresničitev zavez iz koalicijske pogodbe. So pa na seji že imenovali novega generalnega sekretarja stranke.