Pred 23 leti pripadniki Slovenske vojske prvič napoteni v mirovno operacijo

Ljubljana, 14. maja - Pred 23 leti so bili pripadniki Slovenske vojske prvič napoteni v mirovno operacijo. To je bila operacija Alba v Albaniji, ki je potekala pod okriljem Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (Ovse). Kot poudarjajo na obrambnem ministrstvu, je bil to eden prelomnih dogodkov, ki so vplivali na razvoj Slovenske vojske.