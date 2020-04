Letalo z okuženimi slovenskimi vojaki prispelo iz Prištine

Ljubljana, 26. aprila - Trije pripadniki Slovenske vojske (SV), ki so se okužili z novim koronavirusom, so se s Kosova, kjer delujejo v okviru Natove misije Kfor, popoldne vrnili v domovino, so za STA potrdili v SV. Vojake bodo sprejeli na infekcijsko kliniko. Njihovo zdravstveno stanje je sicer dobro.