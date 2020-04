Mors zamaknil redne menjave kontingentov na misijah za tri mesece

Ljubljana, 3. aprila - V naslednjih treh mesecih predvidene rotacije kontingentov Slovenske vojske na mednarodnih operacijah in misijah se ne bodo izvedle, temveč se za to obdobje podaljšajo dolžnosti trenutno napotenih kontingentov, je odločilo ministrstvo za obrambo. Po besedah ministra Mateja Tonina so odločitvi botrovale trenutne razmere in ukrepi proti covidu-19.