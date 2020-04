Okužbo s koronavirusom potrdili pri treh slovenskih vojakih na Kosovu

Ljubljana/Priština, 25. aprila - Okužbo z novim koronavirusom so potrdili tudi pri treh vojakih Slovenske vojske, ki delujejo v Natovi misiji Kfor na Kosovu, so za STA potrdili na Slovenski vojski. Vojaki so v karanteni v bazi Film City v Prištini, njihovo zdravstveno stanje pa je dobro, so dodali. Domov jih bodo prepeljali takoj, ko bo mogoče.