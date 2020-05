Britanski glasbeni festivali in koncertni sektor ogroženi zaradi koronavirusa

London, 15. maja - Britanskim neodvisnim festivalom grozi kolaps. Čeprav so bili prisiljeni odpovedati številne dogodke, ne uspejo pridobiti sredstev, ki jih je vlada v sklopu ukrepov namenila panogam, ki so zaradi koronavirusne krize utrpele škodo. Iz združenja, ki zastopa 65 britanskih festivalov, so sporočili, da je ogroženih kar 92 odstotkov njihovih članov.