Ljubljana, 13. maja - Vlada je danes odločila, da se s ponedeljkom znova odpirajo avtošole, ki niso delovale od 17. marca. Obenem je vlada do 30. junija podaljšala veljavnost vozniških dovoljenj, ki so potekla v času prepovedi delovanja avtošol, torej od 18. marca do 17. maja.