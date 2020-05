Von der Leynova Evropskemu parlamentu predstavila načrt za okrevanje gospodarstva po pandemiji

Bruselj, 13. maja - Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je danes v Evropskem parlamentu v Bruslju predstavila svoj načrt za okrevanje gospodarstva po pandemiji covida-19. Sredstva naj bi porabili za programe EU v treh stebrih. Evroposlanci so nekaj njenih načrtov v razpravi pozdravili, do drugih so bili kritični.