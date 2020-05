Fitnes zveza zahteva odprtje fitnesov in objektov za skupinske vadbe

Ljubljana, 13. maja - Iz Fitnes zveze Slovenije so sporočili, da je vlada pozabila na odprtje rekreativnih centrov, fitnes centrov in športnih objektov. V pozivu od vlade zahtevajo, da se ukrepi za odprtje teh storitev in dejavnosti sprostijo čim prej, čeprav te ne sodijo v nabor sproščanja ukrepov za šport.