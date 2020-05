V Angliji po sedmih tednih zrahljali ukrepe proti pandemiji

London, 13. maja - V Angliji so danes po sedmih tednih nekoliko zrahljali ukrepe za zajezitev širjenja novega koronavirusa. Številni so se tako lahko vrnili na delo, jim pa oblasti odsvetujejo uporabo javnega prevoza. Tisti, ki ga vendarle uporabljajo, morajo zakriti nos in usta. Od danes so v Angliji dovoljene tudi nekatere športne in druge aktivnosti na prostem.