Serena Williams željna vrnitve na teniška igrišča

New York, 13. maja - Ameriška teniška zvezdnica Serena Williams je v javnem pogovoru prek Instagrama s svojo starejšo sestro Venus dejala, da je željna vrnitve na teniška igrišča. "Komaj čakam na pravi tenis, da znova stopim na igrišče. To še vedno najraje počnem, in tudi najboljše," je dejala 23-kratna zmagovalka turnirjev za grand slam.