Novogoriški policisti pri 27-letniku zasegli več domnevnih drog

Nova Gorica, 30. aprila - Novogoriški policisti in kriminalisti so v sredo zaradi suma kaznivega dejanja tatvine in neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami na območju Nove Gorice opravili hišno preiskavo pri 27-letnemu moškemu. Med hišno preiskavo so zasegli več različnih snovi, sumijo, da gre za heroin, konopljo in amfetamin.