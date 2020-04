Koprčan osumljen več tatvin in prometa z drogami

Koper, 20. aprila - Koprski policisti so zoper 44-letnega Koprčana podali več kazenskih ovadb. Utemeljeno ga sumijo več tatvin v različnih trgovinah in bencinskem servisu, ter neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami. Osumljenca so privedli na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku, ki je zanj odredil pripor.