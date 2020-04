Policisti preiskali več vlomov in tatvin v savinjski dolini

Celje, 30. aprila - Policisti so v zadnjih dneh preiskali več vlomov in tatvin na celjskem, konjiškem in velenjskem območju. Teh kaznivih dejanj so osumljene tri osebe, vse je doletela kazenska ovadba, zoper enega osumljenca pa bodo ukrepali tudi po zakonu o orožju, so danes sporočili s Policijske uprave Celje.