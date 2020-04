Osumljence preprodaje drog med begom ustavili šele streli policista v pnevmatike

Ljubljana, 21. aprila - Ljubljanski policisti so v ponedeljek preverjali tri osumljence za preprodajo prepovedanih drog, ki so med postopkom poskušali zbežati. Med drugim so se z vozilom zaleteli v policijski avto, policist pa se je v trku lažje poškodoval. Ustavili so jih šele streli drugega policista v pnevmatike vozila, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.