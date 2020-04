Združenje novinarjev in publicistov: Glavni problem je pomanjkanje medijskega pluralizma

Ljubljana, 30. aprila - V Združenju novinarjev in publicistov so pred 3. majem, svetovnim dnevom svobode medijev opozorili, da v Sloveniji kljub formalni medijski svobodi medijska ponudba kot celota ne zagotavlja uravnoteženosti in potrebne opore razvoju demokracije. Glavni problem slovenskih medijev je po analizah združenja pomanjkanje pluralizma.